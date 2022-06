L'iPad de 14 pouces ne serait pas un iPad Pro

Le leaker et analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants, spécialiste du marché des affichages et ayant donné à plusieurs reprises des informations qui se sont avérées par la suite, avait appuyé la rumeur évoquant l'arrivée d'un iPad Pro de 14 pouces. L'homme est depuis revenu sur ces propos et indique désormais sur Twitter (uniquement pour ses Super Followers) que(rafraîchissement adaptatif de la dalle atteignant 120 Hz),, ajoutant qu'une sortie pour début 2023 lui semble toujours dans les cartons. Il semblerait toutefois étrange qu'Apple sorte une version encore plus grande de sa tablette, sans que cette dernière n'intègre la gamme Pro. L'encombrement d'une version de 14 pouces n'étant pas forcément idéal pour un usage basique.