Le prochain iPad d'entrée de gamme adopterait à son tour l'USB-C

Selon nos confrères de 9to5Mac , qui disposent actuellement de sources plutôt bavardes délivrant des information qui se vérifient par la suite,Ce changement serait historique puisque l' iPad 9 actuel est le dernier de la gamme à disposer d'un port Lightning (qui se cantonne à l'USB 2.0 et nécessite la plupart du temps un adaptateur).la première génération ne disposant que d'un connecteur Lightning mâle.Cet iPad de dixième génération (nom de code interne J272)(avec prise en charge de la 5G), comme les iPhone 12 et l'iPad Air 4,(10,9 pouces contre 10,2 pouces actuellement)(mais sans la large gamme de couleur DCI-P3 et avec une luminosité inférieure à l'iPad Air. Quid de l'écran laminé ?). Les sources n'ont pas évoqué un éventuel changement de design (l' iPad 9 se démarquant sur ce point dans la gamme actuelle), mais nous devrions vite être fixés puisque la présentation est prévue pour avant la fin de l'année, peut-être même d'ici la rentrée, en même temps que les iPhone 14 (qui pourraient également arborer un port Lightning pour la dernière fois).