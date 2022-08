En cette période de crise, Apple ne s’en sort pas si mal avec l’iPad

L’inflation et les craintes d'une récession sont au premier plan dans l'esprit des consommateurs, et les dépenses en tablettes ont marqué le pas car le niveau d'utilisation de l'ère pandémique a diminué. Contrairement aux ordinateurs portables, les tablettes ne sont pas vitales pour la productivité des entreprises, de sorte que la demande commerciale n'a pas aidé à compenser la baisse des achats des consommateurs

Depuis un an, la tablette accuse une chute de 1,95% avec 7,224 milliards de dollars. Dans sa dernière analyse pour le deuxième trimestre 2022,vient de confirmer cette tendance. Apparemment, avec 34,773 millions d’unités, les expéditions de tablettes (et de Chromebook) chuteraient de 10,9% sur un an, et ce, pour le quatrième trimestre consécutif.En effet, avec 12,102 millions d’unités, elle conserverait sa première place avec une part de 34,8% (contre 36,4% il y a un an).avec 6,959 millions d’unités et une part de 20% (-13%). Le tableau d’honneur reviendrait à Amazon avec une hausse de 6,3% et 3,313 millions d’unités écoulées.Selon Himani Mukka, analyste de, la baisse rapide de la demande de consommation et d'éducation ala chute des expéditions de tablettes.