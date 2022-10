Tiens des accessoires pour iPad 10 !

Les traditionnelles fuites chez les accessoiristes

Celui-ci était escompté pour la rentrée avec la keynote iPhone, mais en vain. Cette absence pourrait s'expliquer par le report d'iPadOS 16 pour, subissant de nombreux bugs et d'un accueil assez défavorable. Mais cette sortie pourrait désormais être imminente,En effet, les fabricants reçoivent tous des fichiers ou des dimensions pour pouvoir concevoir leurs produits en temps et en heures, afin d'être disponibles pour le jour de la sortie.L'un des étuis se fixe magnétiquement à l'iPad, tandis qu'un autre étui -plus robuste- présente des découpes pour un bouton d'alimentation redessiné (avec Touch ID ?) et pour charger magnétiquement l'Apple Pencil sur le côté.ESR précise également dans la description des produits que, ce qui corrobore à nouveau le nouveau design et ce qui suggère que cet iPad adopterait le même look que les iPad plus récents.Pour rappel,, portant le nom de code J272. Elle pourrait être équipée d'une puce A14 Bionic et d'un écran Retina, comme l'iPad Air, qui serait légèrement plus grande, passant à 10,5 ou 10,9 pouces.Cette dixième génération serait enfin dotéeau lieu du Lightning (pour anticiper la réforme européenne qui impose cette norme à tous les ordinateurs portables, les smartphones ou encore les tablettes). L'USB-C permettrait également de se connecter plus facilement à des écrans externes.