Qu’attendre comme nouveautés chez Apple ? Débat en live demain à 19H !

Rejoignez-nous ce vendredi à 19h00 pour une émission spéciale en direct quelques jours avant l'événement Apple très attendu. Dans ce live, nous plongerons dans les rumeurs et les attentes concernant les nouveaux produits Apple , notamment le potentiel iPad M4 et l'Apple Pencil. Que peut-on espérer de la prochaine génération de ces appareils ? Y aura-t-il des surprises ou des innovations majeures ?

Au programme :



- Analyse des rumeurs : Quelles sont les caractéristiques attendues de l'iPad M4 ? Quelles améliorations pour l'Apple Pencil ?



- Attentes du marché : Comment ces nouveaux produits pourraient-ils impacter l'industrie et les utilisateurs ?



- Prédictions et perspectives : Nos prédictions sur les annonces et les surprises potentielles de la keynote.



- Q&A en direct : Posez vos questions et partagez vos attentes avec nous en temps réel ! Débats !