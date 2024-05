Apple va autoriser les App Stores alternatifs sur l'iPad ! #DMA

Apple accepte sans rechigner

Dans une nouvelle annonce sur son site dédié aux développeurs,et a confirmé qu'elle étendrait les mesures du DMA applicables à l'iPhone et à l'iPad. Globalement, elle apportera des fonctionnalités telles que des magasins d'applications alternatifs, le téléchargement via des sites web, les navigateurs tiers, les moteurs de recherche par défaut, les moyens alternatifs de paiements, etc, et ce,Jusqu'à présent, les nouvelles règles ne s'appliquaient qu'à l'iPhone et à iOS, mais la Commission européenne avait d’autres projets. Elle envisageait d’En effet, Margrethe Vestager entendait s’attaquer à la tablette de Cupertino. Dans un communiqué , elle a précisé que même si tous les seuils ne sont pas atteints, une enquête a montré qu’Rappelons qu'Apple dispose d'environ. Cela signifiera que tous les mêmes. Pour le moment, les modificatifs concernant la structure de l'App Store, le sideloading, les moteurs de recherche et les navigateurs par défaut, les changements relatifs aux moyens de paiement ne sont disponible que pour les propriétaire d’iPhone au sein de l'Union européenne.Sans oublier que. Ainsi certaines firmes comme Spotify se sont plaintes des séries d’obstacles dans les CGU rendant impossible l’application effective des nouvelles normes. Rappelons qu’en cas de non conformité, l'UE peut prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial annuel.