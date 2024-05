Et si l'iPad Pro 2024 avait du Wi-Fi 7 ?

Apple et les dernières évolutions du Wi-Fi

Du Wi-Fi 7 pour les iPad Pro 2024 ?

4 Gb/s en sans fil !

Ces 2 smartphones sont compatibles Wi-FI 7, mais les performances sont très (très !) différentes

compatible Wi-Fi 7

Presque 4Gb/s en sans fil !

L'avis de Mac4Ever

Apple, autrefois pionnier de la connexion sans fil avec l'AirPort,Ainsi, il faut désormais attendre un temps certain avant de voir débarquer la dernière révolution en date du Wi-FI dans la gamme de Cupertino. Vu le tarif des produits de la gamme, il serait tout de même intéressant d'être un peu en avance sur les caractéristiques (quitte à activer des fonctions après la commercialisation via une mise à jour) afin d'en profiter lorsque la norme est majoritairement adoptée sans devoir acheter une nouvelle machine.Certains pourraient penser que ce comportement estet que ce laps de temps est nécessaire afin de proposer(si seulement).Pour se convaincre du contraire, il suffit de prendre l'exemple du Wi-Fi 6E, qui a mis très longtemps à intégrer la gamme d'Apple, avec une fonctionnement erratique au sein des premiers appareils de la pomme qui en ont été équipés. Cet exemple est d'ailleurs assez intéressant puisqueEt si Apple nous refaisait le coup avec les iPad Pro 2024 et le Wi-Fi 7 ?Selon les rumeurs, les iPad Pro 2024 seraient non seulement dotés de la meilleure dalle OLED du marché, . Si cette nouvelle puce devrait mettre l'accent sur un Neural Engine boosté afin d'accompagner les prochains systèmes de Cupertino, cette puce devrait également intégrer les différents Mac.Avec une certification du Wi-Fi 7 disponible depuis début 2024 et l'arrivée des premiers routeurs compatibles, i. Cela permettrait alors à Apple d'offrir la compatibilité avec cette norme à ses tablettes professionnelles dasn un premier temps, puis à ses Mac dans la foulée.Comme vous avez pu le voir dans nos récents articles , et encore moins qui sont réellement performants. Pour une fois, ce n'est pas beaucoup mieux du côté des PC, avec des puces Intel BE200 qui ne sont pas compatibles avec les processeurs AMD, des pilotes qui ne sont pas vraiment finalisés, et un Windows 11 qui n'est clairement pas prêt (cela devrait être mieux avec la mise jour 24H2 à venir).et atteindre des débits totalement inédits en Wi-Fi.Ainsi, nous avons pu essayer les Deco BE85 de TP-Link ainsi que le Nighthawk RS700S de Netgear couplés à un Pixel 8 et un Xiaomi 13T Pro, avec à la clé des résultats très différents. En effet, si le Pixel 8, pourtantselon Google, ne permet d'atteindre des débits que très légèrement supérieurs à ce que l'on obtient en Wi-Fi 6E,Comme souvent avec les nouvelles technologies,Il est évident que tous les utilisateurs n'auront pas besoin (ni la connexion adéquate) de disposer d'une connexion sans fil atteignant 4 Gb/s au quotidien. Cependant, pour d'autres, cela sera particulièrement intéressant. Obtenir des débits dépassant ceux obtenus en Gigabit et 2,5GbE en filaire peut tout simplement changer la vie de ceux qui s'appuient sur la vitesse de leur connexion pour travailler., et cela tombe bien, ces nouveaux iPad Pro sont destinés à ces utilisateurs. Tim, si tu nous entends, on croise les doigts !Si vous disposez du matériel adéquat (nous avons dressé la liste sur notre configuration avec une Freebox Ultra ),. Si ce premier galop d'essai est intéressant, nous attendons impatiemment que le Wi-Fi 7 débarque au sein de l'écosystème Apple.Si la certification de la norme est disponible depuis janvier 2024, la vraie vague d'appareils compatibles et permettant réellement d'en profiter devrait débuter dans les semaines et mois à venir. En attendant,