La caméra frontale de l'iPad 10 est enfin au bon endroit

Une caméra avant enfin au bon endroit

Un rendu plus naturel pendant les appels

. Or, il se trouve que la majorité des utilisateurs d'iPad passent leurs appels dans cette orientation, ne serait-ce que parce que la plupart des supports, y compris le très pratique Magic Keyboard de Cupertino placent l'Apple au format paysage. Certaines fonctionnalités, dont le fameux Stage Manager d'iPadOS 16, ne fonctionnent que dans ce sens, et de nombreuses tablettes concurrentes (avec un succès commercial de moindre envergure, certes) proposent depuis des lustres la caméra avant à cet endroit stratégique.Avec la caméra placée sur le plus petit côté (sur tous les iPad sauf l'iPad Gen10),(Apple a tenté d'arranger cela de manière logicielle mais ce n'est pas encore parfait). Etrangement, Cupertino n'a pas intégré ce changement aux iPad Pro M2, pourtant présentés en même temps que les nouveaux iPad d'entrée de gamme, mais. Pour l'iPad Pro M2, on pourrait avancer l'hypothèse d'une version plus rapide et simple à produire en plaçant simplement une puce M2 et en limitant les changements internes. De plus, la tranche supérieure au format paysage sur les iPad Pro intègre l'emplacement magnétique pour recharger l'Apple Pencil 2, et Apple attend peut-être un changement de design plus profond pour déplacer la caméra avant sur ces modèles.