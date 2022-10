La nouvelle tablette Fire HD 8 d'Amazon est disponible dès 114€

Un CPU 30% plus rapide

s'est montrée deux fois plus durable que l'Apple iPad Mini (2021)

maladroits

Un stockage plus important

La Fire HD 8 se place logiquement dans la gamme de tablettes d'Amazon entre la Fire 7 et la Fire HD 10.(ce qui ne sera pas un mal, les performances du CPU quadricœur équipant la version précédente n'étant pas incroyables, ce qui devrait aider la petite dernière pour les contenus plus exigeants) épaulée par 2 Go de RAM, du Bluetooth 5.2, le tout au sein d'une tablette légèrement plus compacte (201,90x137,34x9,60 mm contre 202 x 137 x 9,7 mm) et plus légère (337 grammes contre 355 grammes pour la génération précédente) et disposant(13 heures au total). Comme d'habitude, Amazon indique que lors de tests de résistance (sans plus d'informations), la Fire HD 8, ce qui pourra rassurer les parents qui prêteront la tablette à leurs enfantsdynamiques.La nouvelle génération embarque 32 ou 64 Go de stockage intégré (16 ou 32 pour la génération précédente) qu'il sera possible d'étendre à 1 to via le lecteur de carte microSD. L'appareil est livré avec un câble USB-C et un adaptateur secteur de 5W (5 heures pour une charge complète). La tablette Fire HD 8 d'Amazon (tout comme les Fire 7 et Fire HD 10) pourra satisfaire les utilisateurs désirant un modèle compact dont l'usage est axé sur la diffusion en streaming, un peu de web, des jeux peu exigeants, ou encore pour consulter les mails.et dont les membres souhaitent pouvoir profiter d'une tablette supplémentaire à moindre coût.