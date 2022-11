L'iPad et le Mac domineraient toujours un marché morose

L'iPad est toujours le roi du marché !

Et les Mac ?

entraîné une cinquième baisse consécutive d'une année sur l'autre

étouffée par l'aggravation des conditions macroéconomiques. Les consommateurs et les entreprises ont adopté une approche plus prudente des dépenses en appareils

(ordinateurs de bureau, ordinateurs portables).Apparemment, lors du troisième trimestre,Comme ses confrères, Canalys donne son estimation du nombre d’unités vendues, Apple ne communiquant plus d'informations sur le sujet.Pour le reste, Samsung afficherait 6,61 millions d'unités vendues lors de ce troisième trimestre (-8,3 %). Amazon se hisserait sur la troisième marche avec ses tablettes Fire (3,202 vendues, + 17,9 %). Lenovo et Huawei complèteraient le tableau avec des baisses significatives de 36,6 % et 41,1 %.Rappelons que lors des résultats financiers d’Apple, la semaine dernière, l’iPad affichait effectivement, avec 7,174 milliards de recettes. Beaucoup de questions demeurent. Les consommateurs auraient-ils attendu les nouvelles tablettes pour se lancer dans l'aventure de? Se seraient-ils déjà fournis pendant le? Ou préféreraient-ils investir dans un ordinateur portable au vupour ses derniers produits. A moins qu'ils ne soient complètementdans le catalogue... Pour ce trimestre, rappelons qu'aucune vente des nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2 n'ont été enregistrées et il faudra attendre le prochain trimestre pour avoir une idée du succès des tablettes.Au précédent trimestre, la firme avait préféré privilégier les commandes et les pièces pour son produit phare (l’iPhone) au détriment de l'iPad. En outre, la tablette accusait alors une baisse de la demande, les consommateurs ayant fait leurs achats pendant le confinement de 2021.Plus globalement,. En effet ce troisième trimestre de 2022 aurait, avec -13,5 % pour 105,569 millions d’unités., mais également une demande -de toutes les catégories de produits et de tous les segments d'utilisateurs finaux-Malgré tout, sur le marché total des PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes),, accaparant une part de marché de 22,2 % en tant que seul grand fournisseur à avoir enregistré une petite croissance d'une année sur l'autre de 1,5 %. Tous les autres constructeurs afficheraient une baisse, assez conséquente pour certains comme Lenovo (-20,6%) ou encore HP (-27,9 %) et Dell (-21,1 %).