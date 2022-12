Comment imprimer des documents depuis son iPad ? [sondage]

Imprimer depuis un iPad via Air Print (ou pas)

Lancer l'impression

Imprimer

Mais qu'en est-il de l'impression ?Plusieurs solutions sont possibles avec les derniers iPad. Si votre imprimante est compatible,La fonction est bien pratique, et peut être lancée depuis des apps courantes aussi bien natives -comme Mail, Photos ou encore Safari- que tierces ! Pour cela, l’iPad et l’imprimante doivent se trouver sur(notez que cette procédure est également valable si vous entendez passer par l'iPhone).Pour les, il faudra en revanche passer par un fil et un-qui pourra aussi bien fonctionner avec un Mac ou un iPad doté d'un port USB-C.En fonction des applications que vous êtes en train d'utiliser, il suffit de toucher le bouton(l'icône avec le carré et la petite flèche vers le haut), le boutonou encore le boutonC'est là que peut configurer, comme les pages à imprimer, les couleurs, les paramètres (recto-verso, orientation, mise à l'échelle...). Il suffit, une fois cela fait, de sélectionner. Parfois, celui-ci peut être caché dans la fenêtre et il faudra balayer vers le haut si vous ne le voyez pas mais généralement il se trouve en haut à droite.Dans le gestionnaire de documents, il suffit de passer par le bouton de création de document en haut de l’écran et de faire défiler la page pour afficher la section Enveloppes, puis touchez un modèle d’enveloppe. Enfin, il ne faudra pas oublier de sélectionner le texte de paramètre fictif de l’adresse du destinataire, puis de saisir celle de son correspondant.. La pastille sur l’icône indique le nombre de documents dans la file d’attente. Poursélectionnez-la dans Impression, puis touchez Annuler l’impression.. Pour les iPad avec un bouton Home, il faudra appuyez deux fois dessus. Pour afficher plus d’application, il suffira de balayer vers la droite. Pour basculer vers une app, il faudra simplement la toucher. Pour fermer le sélecteur d’app, il suffira de toucher l’écran (ou d'appuyer sur le bouton principal).