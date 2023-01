L'iPad Pro passerait à l'OLED dès l'année prochaine

Une transition dès 2024 avec les iPad Pro !

Une seconde étape avec les MacBook Pro ?

Un projet déjà bien entamé auprès des fournisseurs ?

D'après la presse coréenne, Samsung aurait priorisé les commandes de Cupertino ) auraient commencé à travailler sur des écrans OLED à destination de deux iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces et deux MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces.Corroborant de précédentes rumeurs, le média indique que. Les portables suivraient ensuite en 2026. Plusieurs fournisseurs de pièces et de matériaux connexes auraient commencé à travailler sur le projet.Selon, qui dispose d' excellentes informations en matière d'écrans (il a eu raison sur l'iPhone 13, le MacBook Pro, l'iPad mini ou encore le MacBook Air),-ce qui serait plus grand par rapport aux modèles actuels.Pour le moment, Cupertino utilise un écran mini-LED pour l'iPad Pro M2 12,9 pouces, et un LCD pour le 11 pouces. Après la transition de l'iPad vers OLED, d'autres bruits de couloir évoquent quant à eux un MacBook Air 13 pouces OLED dès 2024.De son côté,qui seraient développés en deux phases, l'une en 2023 (pré-commercialisation) et l'autre en 2024, pour être utilisés d'abord pour les iPad, voire pour certains portables. Ce changement se ferait ressentir au niveau d'autres fournisseurs, comme Epistar qui aurait vu diminuer ses commandes en écrans miniLED La firme californienne voudrait utiliser une(rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait de doubler les niveaux de luminosité et prolonger la durée de vie du panneau jusqu'à quatre fois.