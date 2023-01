Seriez-vous tentés par un iPad pliable doté d'une béquille en fibre de carbone ?

Un iPad pliable dès 2024 ?

Pas de nouveaux iPad avant 2024 ?

C'est ce que croit savoir Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste ayant de nombreuses fuites avérées à son tableau de chasse. Dans une série de tweets , l'homme indique qu'Apple aurait dans ses cartons. Reste à cerner l'utilité d'un iPad pliable, en dehors d'une réponse maison aux évolutions d'un marché des tablettes déjà dominé de la tête et des épaules par Apple.Proposer un iPad pliable pourrait certes le rendre plus facilement transportable (bien que l'épaisseur serait mécaniquement doublée une fois la tablette pliée), permettre d'afficher un clavier sur une des deux parties à la manière des MacBook, mais la réussite et le fait de se démarquer de la concurrence passera avant tout(Samsung en tête, épaulé par une expérience accumulée depuis des années sur ce marché dont la firme a été un des défricheurs)(pliure visible et sensible au toucher, fiabilité sur le long terme). Nul doute que l'encre coulera à flot (et certainement de manière nettement plus virulente que pour les produits Samsung) si Cupertino sort un produit imparfait après avoir attendu si longtemps pour lancer son premier appareil équipé d'une dalle pliable.Ming-Chi Kuo poursuit en annonçant que 2023 pourrait passer sans que de nouveaux iPad soient annoncés, etCe manque de nouveautés aura un impact certain sur l'attrait de la gamme et pourrait se solder par une baisse des ventes de 10 à 15% cette année par rapport à 2022.