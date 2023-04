L'App d'écriture Ulysses permet de faire des croquis sur iPad et iPhone

Ulysses permet de faire des croquis sur iPhone et iPad

Une mise à jour disponible sur Mac, iPhone et iPad, ou via Setapp

, y compris à l'aide de l'Apple Pencil sur les tablettes de Cupertino (il sera bien entendu également envisageable d'utiliser vos doigts). Les croquis ne sont pas disponibles sur Mac, mais la synchronisation via iCloud permettra toutefois de consulter vos œuvres élaborées sur iOS ou iPadOS. Cette mise à jour permet également quelques options de personnalisation supplémentaires, comme l'ajout d'icônes colorées au sein des projets, ainsi que la possibilité de faire des copier/coller depuis Excel, Numbers et Notes.La mise à jour numérotée 30.1 d'Ulysses comprend également quelques correctifs et améliorations des performances globales.(ou une offre à 12,99 euros pour les étudiants). Le programme nécessite 31,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, ou 79,1 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 11.0 minimum. L'application est universelle et tourne donc nativement les Mac Intel comme Apple Silicon.