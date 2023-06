Astropad lance son support ergonomique pour dessiner sur l'iPad Pro

Améliorer le confort du dessin à l'iPad

En quoi consiste le darkboard ?

inspiré par plus de 9 ans d'apprentissage de la façon dont les artistes aiment travailler sur l'iPad

Astropad Studio Astro Hq Télécharger

Pour rappel, la firme a également développé l'app Astropad Studio, qui permet d’, mais surtout comme second moniteur, avec une latence réduite et la prise en charge du tactile à 100%.. Après l'ouverture des précommandes le mois dernier, le Darkboard avec support pliable est désormais disponible sur le site web d'Astropad au prix de 119 dollars (HFDP).Le support est constitué d’un(Unibody) moulé en(Éthylène-acétate de vinyle), suffisamment rigide pour garantir un bon soutien et protection de l’iPad, tpour une meilleure portabilité. Deux modèles sont proposés, un premier pourEn revanche, il n'est pas compatible avec l'iPad mini ou l' iPad de 10e génération.Aussi Darkboard permet de(et l’Apple Pencil) dans un petit renfoncement pour qu’il ne glisse pas, avec suffisamment de place tout autour pour poser son bras et atténuer la fatigue. À noter que le port USB-C sera accessible pour garantir la charge de l’iPad.Ce projet se voulait. En effet, dessiner sur l'iPad pendant pendant plusieurs heures peut s'avérer fatiguant ou inconfortable, du fait du manque de support pour le bras et le poignet.