Apple propose à ses jeunes utilisateurs de créer une œuvre collective à l'iPad

Un projet artistique novateur

un pays composés des merveilles de la nature

Deux artistes !

Deep Field

Pour nous, l'AR est un puissant moyen artistique pour la narration parce qu'il est immersif et multi-sensoriel. La puissance de la puce M2 sur l'iPad Pro a permis de créer une œuvre qui permet aux enfants du monde entier d'imaginer de nouveaux mondes ensemble en temps réel.



Deep Field encourage les enfants à regarder, à écouter et à réfléchir plus profondément au monde naturel et à leur place à l'intérieur. Nous espérons qu'ils sortiront de l'expérience en ressentant un sentiment d'émerveillement et de curiosité et un lien plus profond avec la nature et les uns avec les autres.

Une tournée mondiale

Ce programme veut aider écoliers, collégiens, lycéens et étudiants du monde entier à co-créer. Les participants sont encouragés à s'inspirer des œuvres d'art et à créer leur propre univers -faune et flore- via l'application Deep Field disponible sur iPadOS.Le projeta été conçu via Unity, et ARKi. Les créateurs de projets Tin Nguyen et Edward Cutting de Tin&Ed ont utilisé leur expérience dans le domaine de l'art et le design, (ainsi que MacBook Pro, Mac Studio et Studio Display) pour finaliser leur programme.Il sera également disponible pour les visiteurs du Getty Center de Los Angeles du samedi 8 juillet au dimanche 16 juillet, avant d'envisager une tournée mondiale en Europe en octobre et en Asie en novembre.