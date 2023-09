Un iPad Pro OLED avec 4To de stockage pour 2024 ?

Un iPad Pro OLED de 4To ?

UNE RÉFORME MAJEURE DE L'IPAD PRO POUR 2024

aucune mise à jour majeure pour l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini ou l'iPad Air

meilleure chance depuis des années de revigorer le marché

Ce modèle est espéré depuis quelques mois mais selon plusieurs personnes bien informées (Mark Gurman), il. Mais cela n’empêche pas les rumeurs de faire surface régulièrement, dont cette dernière venant d’Asie avec le leaker bien connu :qui sévit sur le blog coréen Naver.D’après lui,Rappelons que les iPad Pro et 12,9 pouces. Mais le leaker est formel et tiendrait cette information, une nouvelle fois, d'une société de pièces détachées dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple.Même si elle n’est pas confirmée,. En effet, comme pour l’iPhone,pour s’occuper notamment des enregistrements vidéo 4K à 24, 25, 30 voire 60 images par seconde. En 2024 et au prix de la tablette, il serait de bon ton de faire évoluer l’entrée de gamme de 128Go vers 256Go. Rappelons que l’iPad Pro actuel est disponible en 128Go, 256Go, 512Go, 1To et enfin 2To.En parallèle. En effet, les modèles 128Go, 256Go ou 512Go sont livrés actuellement avec 8Go de RAM, alors que les 1To et 2To disposent de 16 Go de RAM. On peut toujours rêver voir 24 voire 32Go de RAM pour le modèle à 4To.Il le répète depuis quelques semaines mais pour Mark Gurman,n'est à attendre cette année. En revanche,. A priori, Apple préparerait en effet une refonte majeure pour l'iPad Pro au printemps de l'année prochaine, voire à l'été.Au menu pour ces tablettes dénommées, on trouverait de légères modifications au niveau de la taille (l'iPad 12,9" passerait à 13"), et un nouveau Magic Keyboard. L'accessoire aurait été, incluant notamment un trackpad plus grand.En outre, la prochaine itération devrait bénéficier d'un(pour cela, il faudrait que les premiers Mac M3 soient sorties des usines de Cupertino). Au vu de ses informations, le journaliste de Bloomberg est confiant et estime qu'il s'agit là de laavec un iPad Pro révisé.Si ces informations étaient confirmées,, qui commence à être bien encombré. Ainsi, la comparaison pourrait être ardue -par exemple- avec le MacBook Air d'entrée de gamme, au niveau de la portabilité (poids et taille), de l’autonomie ou des performances.