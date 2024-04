Amazon brade sa liseuse XXL avec stylet Kindle Scribe à son prix le plus bas !

Le Kindle Scribe est le meilleur Kindle que nous avons conçu à ce jour. Il offre une expérience de lecture et d'écriture aussi naturelle que sur du papier. Inspiré par les clients Kindle qui ont ajouté des milliards de notes et surligné les livres au fil des années, il est aussi idéal pour consulter des documents et prendre des notes numériques, gérer des listes de choses à faire ou griffonner l’esquisse d’une grande idée. Il offre également tous les avantages du Kindle que les clients connaissent et apprécient : des millions de livres disponibles à la demande, le réglage de la taille de police, des fonctionnalités de lecture premium, des semaines et des semaines d'autonomie, avec en bénéfice un bel et large écran .