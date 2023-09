WhatsApp bientôt sur l’iPad ?

La version bêta de WhatsApp est compatible avec l’iPad

COmment l’utiliser ?

WhatsApp Messenger Whatsapp Inc. Télécharger

L’information provient de nos confrères de, qui scrutent avec minutie le code des versions bêtas de l’application.Auparavant, les utilisateurs d'iPad devaientplus ou moins plantogène (n’évoquons pas ici les possibles entorses à la confidentialité, les pubs ou les formules payantes). En outre,Une fois installée, l’application va vous demander d'utiliser WhatsApp sur votre téléphone pour scanner un QR code. Après cela, l'application va télécharger toutes vos conversations, et il sera possible d’envoyer et recevoir des messages sur votre iPhone iPad et Mac -toutes les conversations étant synchronisées en temps réel. L'application iPad fonctionne même lorsque l'iPhone n'est pas à proximité ou n'est pas connecté au même réseau Wi-Fi.Pour le moment, on ne disposeet la version bêta n'est disponible que via TestFlight. En outre, il est assez compliqué de s’inscrire au programme, les places étant très limitées. La version Mac ayant mis près d'un an à sortir après son apparition en bêta, on espère que les délais seront plus courts ou raccord avec les nouvelles normes européennes.