Un Apple Pencil USB-C se cache dans iOS 17.1 !

Un Apple Pencil USB-C ?

Connectez-vous à l'USB-C pour recharger bientôt

la batterie de l'Apple Pencil est très faible

Une troisième génération ou un simple changement de port ?

Dans la dernière bêta d'iOS 17.1,Apparemment, on trouve une petite phrase sans équivoque :qui s'affiche quand. S'agirait-il pour autant d'un nouveau stylet ? Rien n'est moins sûr...En effet, ce texte pourrait être lié à l'adaptateur USB-C vers Lightning qui permet de charger l'Apple Pencil 1 pour l'utiliser avec un iPad de 10e génération . Certains pourrait y voir. Ce qui corroborerait les rumeurs de ce weekend concernant une nouvelle génération de stylet avec des mines interchangeables façon Wacom.Théoriquement, il pourrait s'agir simplement-histoire de remplacer le connecteur Lightning par un connecteur USB-C et de faire comme pour les AirPods Pro 2 . Pour coller aux derniers bruits de couloir, l'Apple Pencil 2 pourrait être seul doté des mines interchangeables, ce qui serait logique puisqu'il se destine aux iPad les plus chers, comme les iPad Pro Après tout, le premier Apple Pencil date tout de même de 2015 et la seconde génération de 2018. Il serait donc bien temps de les renouveler.