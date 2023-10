Kindle Scribe : la liseuse d'Amazon dotée d'un stylet à son prix le plus bas (-70€) !

Le premier Kindle avec un stylet

l'impression de lire et d'écrire sur du papier

Le Kindle Scribe est le meilleur Kindle que nous avons conçu à ce jour. Il offre une expérience de lecture et d'écriture aussi naturelle que sur du papier. Inspiré par les clients Kindle qui ont ajouté des milliards de notes et surligné les livres au fil des années, il est aussi idéal pour consulter des documents et prendre des notes numériques, gérer des listes de choses à faire ou griffonner l’esquisse d’une grande idée. Il offre également tous les avantages du Kindle que les clients connaissent et apprécient : des millions de livres disponibles à la demande, le réglage de la taille de police, des fonctionnalités de lecture premium, des semaines et des semaines d'autonomie, avec en bénéfice un bel et large écran .

Deux stylets disponibles

gomme

Une autonomie atteignant 12 semaines

une demi-heure de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13

Le Kindle Scribe embarque. Selon Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International :, qui a fêté son premier million d'exemplaires vendus en mai dernier (les tarifs de reMarkable débutent à 399 euros).et sera proposé avec un stylet basique ou premium. Les deux modèles se fixent grâce à des aimants sur le côté du Kindle Scribe, ne nécessitent pas d'être chargés (pratique) et la version premium (en option à 30 euros) disposera en sus d'un bouton personnalisable et d'unesur le dessus. Il sera possible de créer des notes manuscrites, d'annoter des livres électroniques, mais également des PDF ou des documents Microsoft Word.Amazon évoquepouret de 3 semaines pour une demi-heure d'écriture par jour dans les mêmes conditions.