Pas d'iPad et d'iPad mini OLED avant 2026...

Pas d'iPad et d'iPad mini OLED dans l'immédiat

plans et prévisions d'achat d'iPad

discute continuellement de la possibilité d'adopter largement la technologie OLED pour l'iPad mini et l'iPad Air

Un iPad Pro OLED pour le début 2024 ?

Apple cible un total de 10 millions d'unités de panneaux OLED pour iPad pour 2024

examiner les commentaires du marché et les résultats des ventes de l'iPad Pro OLED afin d'ajuster son calendrier de lancement de l'iPad mini et de l'iPad Air OLED

En effet,. L’un des changements très attendus serait, avec des panneaux de 11 pouces et 12,9 pouces fournis par LG Display et Samsung.Mais d’après la société de recherche, l' iPad Air et l' iPad mini pourraient également passer à cette solution technique mais un peu plus tard. Elle s’est penchée sur les-plus précisément sur les retours de la chaîne d'approvisionnement.Selon son dernier rapport, Apple, mais. Elle ajoute au passage que les commandes d' iPad Pro soient en baisse, mais que(et puis le prix de l'iPad Pro a sans doute beaucoup joué.Le rapport indique également qu'. Dans un tel contexte, Samsung serait en charge de quatre millions d'unités uniquement pour l'iPad Pro de 11 pouces, alors que LG Display pourrait fournir environ six millions d'unités dans les deux tailles.D'après Omdia, ce lancement pourrait intervenir plus tôt que prévu et permettre de tester le marché avant d'étendre cette technologie à d'autres tablettes de la marque :