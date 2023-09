En 2024, Apple veut faire de l'iPad Pro, un Mac à part entière

Un Magic Keyboard premium

aucune mise à jour majeure pour l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini ou l'iPad Air n'est à attendre cette année

rapprocherait encore plus d'un ordinateur portable que le modèle actuel

Améliorer l'expérience utilsateur mais à quel prix ?

En effet, Mark Gurman confirme ses propos de la semaine dernière,, mais pas de grand iPad à l'horizon (la version 14 pouces aurait été abandonnée en cours de route). En revanche,A priori, Apple préparerait uneau printemps de l'année prochaine, voire à l'été. Elle travaillerait notamment sur, qui leL'accessoire serait notamment doté d'ce qui permettrait de faciliter les mouvements du curseur sur la tablette. La, ressemblant au boîtier supérieur des MacBooks, et lui donnerait une structure plus robuste. Cependant, la coque extérieure utilisera le même matériau (une sorte de caoutchouc) que le Magic Keyboard actuel.Ce nouvel accessoire devrait procurer de meilleures sensations, afin de cibler un segment plus haut de gamme. Autant de détails qui permettraient d'améliorer l'expérience utilisateur au quotidien, mais également. Les modèles actuels disponibles en noir et en blanc (fabuleux d'un point de vue design et confort de frappe, mais horriblement salissant et fragile pour une utilisation nomade / quotidienne) sont déjà fort chers, à 369€ (pour le 11 pouces) et 429€ (pour le 12,9 pouces).Si ces informations étaient confirmées, on pourrait s’interroger sur le positionnement de l’iPad Pro au sein du catalogue d’Apple, (malgré sa volonté de ne pas avoir de Mac Tactile, on s'en approche vraiment). Ainsi,, au niveau de la portabilité (poids et taille), de l’autonomie ou des performances. En effet, avec le jeu des promotions, ce dernier s'avère une solution toute en un bien plus abordable, sous la barre des 1000€.