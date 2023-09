Pas d'iPad Pro OLED avant mi 2024

Encore presqu'un an d'attente ?

UNE RÉFORME MAJEURE DE L'IPAD PRO POUR 2024

Après Mark Gurman ce weekend, c'est au tour dede renchérir sur le sujet. Selon des sources au niveau des chaines d'approvisionnement,Apparemment, certains fournisseurs de Cupertino ont déjà commencé à augmenter leur capacité de production, histoire de se préparer au lancement.Ces nouveaux modèles seraient équipés. Il faut dire que ces derniers sont plutôt lourds : sans compter le poids des protections, l' iPad Pro 11 fait 466/468 grammes contre 682/684 grammes pour la version 12,9 pouces Mais cette technologie permettrait aux prochains iPad Pro d'Pour rappel, Apple utilise déjà des écrans OLED pour les derniers modèles d' iPhone et d' Apple Watch , à l'exclusion de l' iPhone SE En revanche, 2024 promettrait d'être un excellent cru, voire carrément plus excitant. A priori, Apple préparerait en effetAu menu pour ces tablettes dénommées J717, J718, J720 et J721, on trouverait de légères modifications au niveau de la taille (l'iPad 12,9" passerait à 13"), et. L'accessoire aurait été sensiblement amélioré pour rapprocher l'iPad Pro d'un ordinateur portable, incluant notammentEn outre, la prochaine itération devrait bénéficier(pour cela, il faudrait que les premiers Mac M3 soient sorties des usines de Cupertino). Apple pourrait également doubler la capacité maximale actuelle de l'iPad Pro et. Au vu de ses informations, le journaliste de Bloomberg est confiant et estime qu'il s'agit là de la meilleure chance depuis des années de revigorer le marché avec un iPad Pro révisé.