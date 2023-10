Un iPad pliable avant la fin 2024 ?

Le retour de l'iPad pliable !

développement intensif

Un nouvel iPad Pro révolutionnaire ?

En effet, grâce à une petite fuite en provenance des chaines d'approvisionnement, on apprend aujourd'hui qu'Pour le moment, on ne sait pas à quel stade ce processus se trouve, mais il semblerait que ce ne soit pas un simple test de production.Celui-ci a mentionné une refonte importante de la tablette Pro pour l'année prochaine. Au menu pour ces tablettes dénommées J717, J718, J720 et J721, on trouverait de légères modifications au niveau de la taille (l'iPad 12,9" passerait à 13"), et un nouveau Magic Keyboard (R219). L'accessoire aurait été sensiblement amélioré pour rapprocher l'iPad Pro d'un ordinateur portable, incluant notamment un trackpad plus grand.De son côté,doté d'une béquille en fibre de carbone produite par Anjie Technology. Enfinsemble persuadée de l'arrivée prochaine de ce produit Elle a en effet déposé plusieurs brevets de conception, de plus en plus évolués. Dans les discussions de couloirs, il se murmure même qu'elle serait plus favorable à un iPad pliable plutôt qu'un iPhone pliable.