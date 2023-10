Apple n'aurait finalement pas prévu de sortir d'iPad en 2023...

2023, 1ère année sans iPad

1, 2, 3 Apple Pencil

précision parfaite en pixels

Pour lui, il faut voir l'arrivée du. Au menu, on trouverait un iPad 11, un iPad mini 7 et un iPad Air 6, qui bénéficieraient tous trois d'un rafraîchissement de rigueur -mais sans plus.L'iPad Pro -qui se verrait offrir une grosse refonte- arriverait un peu plus tard, vers le milieu d'année (avant l'été pour profiter du booster de la rentrée et de Back To School et ne pas être confondu avec le lancement de l'iPhone 16).En revanche, le journaliste de Bloomberg précise que que. Hormis l' iPad 9 , il n'y aura plus de nouveaux iPad possédant un port Lightning à ce moment-là.Avec l'arrivée de ce nouveau stylet, la gamme se complique un peu du niveau du choix, surtout que la version 3 n'offre pas tellement de nouveauté en dehors du port USB-C, bien au contraire !Les trois modèles présentent(uneavance Apple, que l'on voit mal écrire le contraire),. Mais les trois présentent des conceptions, des méthodes de jumelage et de charge, des capacités de sensibilité à la pression différentes.