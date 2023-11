Apple boude le cuir ? Nomad dévoile de luxueux étuis pour l'iPad Pro

Le monsieur avec les tatouages n'est pas inclu...

Des étuis en cuir pour les iPad Pro M2

Prix et Disponibilité

, qui n’est pas sans rappeler les Smart Folio d'Apple. Ces derniers sont conçus au millimètre près pour s'emboiter parfaitement sur les iPad Pro afin de les protéger sans les surcharger ou alourdir.Le Leather Folio et le Folio Plus sont tous deux doublés. En outre, le second est doté d’un. Le système de fermeture -également magnétique- protège l'iPad lorsqu'il n'est pas utilisé. La fonctionnalité de réveil et de sommeil intelligent est une touche pratique, qui permet de sortir automatiquement l'iPad du mode veille.. Côté environnement, notons que l’accessoiriste garantit une origine durable de ses composants.Le Leather Folio est disponible pour 120 dollars pour le modèle de 11 pouces et 140 dollars pour le modèle de 12,9 pouces. Le Leather Folio Plus est au prix de 130 dollars pour le 11 pouces et de 150 dollars pour la variante 12,9 pouces (avec le clips pour l'Apple Pencil).