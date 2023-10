Un iPad Air de 12,9 pouces en approche ? Ça vous tente ?

Un Air de Pro ?

Mais que reste-t-il au Pro ?

Selon les sources de DigiTimes glanées auprès des des chaines d'approvisionnement,. Cette stratégie serait à rapprocher de celle du récent MacBook Air 15 pouces et permettrait à ceux qui désirent un iPad avec un grand écran -sans forcément avoir besoin de fonctionnalités haut de gamme- de ne pas être obligés de passer aux coûteux iPad Pro , largement assez puissante pour la majorité des applications, même professionnelles, de la tablette, est compatible avec l'Apple Pencil 2 et sa recharge magnétique ainsi qu'avec le Magic Keyboard, et propose un port USB-C à 10 Gb/s permettant d'utiliser de nombreux périphériques ainsi que du stockage externe.Face à cet éventuel iPad Air 12,9 pouces, dont le rétroéclairage mini-LED (l' iPad Pro 11 pouces n'en dispose toujours pas), le ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif de la dalle culminant à 120 Hz), FaceID, de meilleures capacités en photo et vidéo, un LiDAR, une puce de la série M d'une génération plus récente (une M3 pour le Pro au moment de la sortie d'un grand iPad Air en M2 ?), un port Thunderbolt à 40 Gb/s , quatre haut-parleurs au lieu de deux, et un stockage interne plus important.A l'heure actuelle et en se basant sur les tarifs officiels,. Il y a donc largement la place pour proposer ce grand iPad Air à un tarif intermédiaire, que l'on espère plus proche du premier que du second.