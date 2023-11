Un grand iPad Air de 12,9 pouces pour le printemps prochain ?

Un grand iPad Air de 12,9 pouces ?

Et du côté de l'iPad Pro ?

Outre la révolution pressentie de l’ iPad Pro , Ming-Chi Kuo (qui, bien avant Mark Gurman, avait prédit une année de jachère sur les tablettes d’Apple). Actuellement l’ iPad Air sorti en 2022 est seulement disponible avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces.Mais, comme un look rafraichi ou une nouvelle puce. L'iPad Air conserverait un écran LCD amélioré mais ne bénéficierait pas du mini-LED des actuels des tablettes Pro. Enfin, la production de masse serait prévue. Par conséquent, il est possible que le nouvel iPad Air arrive donc un peu avant l’iPad Pro M3., qui pourrait récupérer un écran OLED , un châssis redessiné (avec deux tailles d'écran de 11 et 13 pouces), ainsi qu'une puce M3. Le tout pour le deuxième trimestre de l'année.L'arrivée de ce dernier sonnerait le glas de l' iPad 9 qui est toujours au catalogue aux côté de l' iPad 10 sorti en 2022.Toujours très proche des sous-traitants d'Apple, l'analyste se livre enfin à quelques estimations sur les volumes, mais n'offre pas une grosse reprise de croissance du coté de l'iPad (qui a perdu 10% aux derniers résultats).. On est bien loin des 63 millions d'iPad (tous modèles confondus) expédiés en 2022 pendant la pandémie.