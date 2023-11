Amazon brade l'iPad 10 disponible à son meilleur prix !

L'iPad 10 disponible à son meilleur prix !

Les spécifications de l'iPad 10

• Superbe écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec True Tone

• Puce A14 Bionic avec CPU 6 cœurs et GPU 4 cœurs

• Appareil photo arrière grand angle 12 Mpx

• Caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx horizontale avec Cadre centré

• Touch ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay

• Wi-Fi 802.11ac pour garder le contact

• Connecteur USB-C pour la recharge et les accessoires

• Autonomie d’une journée pour en faire toujours plus

• Compatible avec l’Apple Pencil (1ʳᵉ génération) et le Magic Keyboard Folio

• iPadOS 16 qui renforce les performances et la polyvalence de l’iPad avec de nouvelles fonctionnalités de productivité et de collaboration

Un an après sa présentation,, son meilleur tarif jusque là. A ce prix, vous avez droit à 64Go de stockage et la couleur de votre choix.Déjà dans mon test de l'iPad 10 publié l'an dernier : c'est désormais chose faite !Pour ce qui est de ce nouveau modèle USB C arborant un nouveau design, il suffit de. Cette tablette est parfaitement adaptée à un usage familial, et va même bien au delà grâce à son clavier, son stylet et son grand écran. Idéale pour les jeux, regarder des films sur Netflix ou AppleTV+, elle permet même de travailler, sur le web et pour de la petite bureautique, sans aucun souci.Si vous gardez vos tablettes 4 ou 5 ans, le gain par rapport à un iPad Lightning est tel que. Cela n'excuse pas le tarif d'Apple, mais la firme de Cupertino propose des produits si pérenne qu'on pourrait presque lui pardonner d'être un peu trop gourmand dès qu'il s'agit de changer le prix sur l'étiquette., un appareil photo et une caméra FaceTime de très bonne qualité et un, l'iPad 10 n'a pas de gros défaut. Il répond parfaitement à un usage familial, voire même semi-professionnel avecet accessoires audio/vidéo nativement !