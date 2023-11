Les Apple Pencil 1 et 2 sont à leur prix le plus bas pour le Black Friday !

L'Apple Pencil 2 à 95 euros (au lieu de 149 euros)

les Crayons Logitech sont aussi en promo !

Si vous possédez un iPad Pro 11 ou 12,9 , ou bien un des derniers iPad Air (4 et 5) ou un iPad mini 6 et que vous n'avez pas d'Apple Pencil (ou que vous en souhaitez un nouveau),Profitez-en car le prix est vraiment bas.. Il possède: Sensibilité à l'inclinaison, Sensibilité à la pression, survol de l'Apple Pencil, Toucher deux fois. C'est donc l'outil le plus complet pour aller avec votre iPad !Mais pour les autres,Même s'il est sorti en 2015, il possède les fonctions essentielles pour dessiner ou écrire, comme la Sensibilité à la pression ou à l'inclinaison et au regard du prix ou des fonctions de l'Apple Pencil USB-C, il est finalement une alternative bien plus fonctionnelle ( voir mon avis sur l'Apple Pencil USB-C ).Une autre solution s'offre à vous si vous estimez que l'Apple Pencil est trop cher et que tenter l'aventure avec un stylet générique ne vous tente pas :Il est vrai que cet outil pourra en rebuter plus d'un en raison de son ergonomie particulière mais il reste tout de même assez sympathique à utiliser (surtout avec les plus jeunes) et nettement plus costaud.. Habituellement à 80 euros,