Quand attendre l’iPad 11 ?

Chauds les iPad !

Une gamme assez complexe à lire (mais trop chère)

Selon, Apple travaillerait avec le Chinois BYD, un assembleur clé d'iPad, pour-une première pour la tablette de Cupertino. La vérification technique pour les volumes du nouveau modèle commencerait vers la mi-février de l'année prochaine.Il s’agirait probablement du modèle d'entrée de gamme, qui sera probablementAutrement dit à la rentrée de septembre, ce qui permettrait à Apple reprendre son calendrier habituel de sorties.Pour autant, tout cela annonce. Aux dernières rumeurs, il est en effet question d'une refonte des iPad Pro (en 11 et 13 pouces), mais également de l'iPad Air (également en 11 et 13 pouces), sans compter l'iPad (qui pourrait aussi bénéficier des deux mêmes tailles) et l'iPad mini.Actuellement,. Il a été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2022 avec une refonte complète : un écran plus grand, un port USB-C, une puce A14 Bionic, et un appareil photo de 12 mégapixels, et plus encore. Pour autant son prix reste conséquent pour les caractéristiques qu’il apporte et l’iPad 9 reste une alternative carrément plus interessante.