Faut-il attendre une grosse refonte des iPad en 2024 ?

Dernièrement, Mark Gurman est venu nuancer les possibles dates de lancement des. Ces derniers pourraient bien arriver-tout comme le casque Vision Pro. Ces appareils coïncideraient désormais avec leApparemment,En effet, d'après Ross Young (), les sous-traitants auraient déjà commencé à produire les dalles pour un iPad Air de 12,9 pouces. En revanche, hormis ce changement de taille, le design de la tablette devrait rester inchangé.Sans surprises, ils bénéficieraient d'uneet seraient accompagnés de nouveaux accessoires.A commencer parOn pourrait imaginer un étui plus enveloppant et métallique, comme le proposent certains fournisseurs tiers. A cela s'ajouterait un nouvel Apple Pencil, qui serait(merci d'oublier l'Apple Pencil USB-C).Une première pour ce form factor qui n'a toujours qu'une seule taille par génération. Actuellement l’ iPad Air sorti en 2022 est seulement disponible avec un écran Liquid Retina de 10,9 pouces.Aux dernières rumeurs, il est en effet question d'une refonte des iPad Pro (en 11 et 13 pouces), mais également de l'iPad Air (également en 11 et 13 pouces), sans compter l' iPad (qui pourrait aussi bénéficier des deux mêmes tailles) et l' iPad mini Il a été mis à jour pour la dernière fois en octobre 2022 avec une refonte complète : un écran plus grand, un port USB-C, une puce A14 Bionic, et un appareil photo de 12 mégapixels, et plus encore. Pour autant son prix reste conséquent pour les caractéristiques qu’il apporte et l’iPad 9 reste une alternative carrément plus interessante.