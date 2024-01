L'iPad mini 6 5G à son prix le plus bas (-247€), moins cher que le modèle Wi-Fi !

L'iPad min i5G dès 612€ !

Pour rappel, let offre un format compact. Le bouton TouchID, comme sur le dernier iPad Air, se trouve sur le bouton de démarrage au niveau de la tranche supérieure -ainsi que les boutons de volume-, et la tablette compacte propose également un port USB-C. Du côté des performances, Apple annonce un saut de 40% pour le CPU et 80% du côté du GPU grâce à la puce A15 Bionic (dotée ici de 5 cœurs GPU, comme sur les iPhone 13 Pro) par rapport à la génération précédente.La caméra arrière dispose d'un capteur 12MP, ouvrant à f/1.8, appuyé par un flash True Tone. La caméra frontale propose un capteur 12MP ultra grand angle avec la fonction Cadre centré.avec des vitesses de téléchargement jusqu'à 3,5 Gb/s. Enfin, le système de haut-parleurs embarqué propose de la stéréo en mode paysage.