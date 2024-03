Comment expliquer le retard de l'iPad Pro M3 ?

Des soucis de production !

Hier, le journaliste de Bloomberg avançait: l'écran OLED de l'iPad Pro serait plus difficile à produire et nécessiterait des procédés de fabrication plus complexes. Ce qui expliquerait une prise de retard par rapport au planning prévisionnel.Aujourd'hui, le site coréenévoque également des problèmes d'approvisionnement en panneaux OLED. Rappelons que les fournisseurs de ce type de dalles -répondant aux- ne sont pas légions. Il devrait normalement s'agir de-deux firmes coréennes- chargées respectivement des affichages en 11 pouces et 13 pouces.Aux spécificités techniques, il faut aussi tenir compte de lades deux fournisseurs, qui -en plus- doivent s'adapter aux demandes et aux exigences strictes d'Apple.Pour rappel, les précédentes rumeurs suggéraient que les nouveaux modèles pourraient arriver dès ce mois-ci. Cependant, Samsung n'aurait pas été en mesure de répondre aux volumes demandés par Cupertino (un changement de dernière minute sur les quantités). Par conséquent, la firme californienne a été contrainte de se rabattre sur son plan B, à savoir LG Display.L'adaptation des lignes de production n'étant pas instantanée, la production a donc pris plusieurs semaines de retard. Comme un souci n'arrive jamais seul, Apple serait toujours en train de travailler sur iPadOS....