iPad Pro M4 : un modèle plus fin mais plus rigide, et dissipant mieux la chaleur !

Une structure repensée pour la rigidité

couvercle

nervure centrale

Une meilleure dissipation thermique

Retrouvez notre débrief sur les nouveaux iPad en vidéo !

Avec l'arrivée des nouveaux MacBook Pro Apple Silicon avec un châssis un peu plus épais, cela faisait un moment que la finesse des produits, marotte habituelle d'Apple sous l'ère Jony Ive, n'avait pas été mise en avant. Avec seulement 5,1 millimètres d'épaisseur (5,4mm pou l'iPad Pro 11 pouces), lAprès la présentation, John Ternus chapeautant la division matériel et éventuel futur remplaçant de Tim Cook et Greg Joswiak Senior Vice President du marketing mondial ont répondu aux questions de Mrwhosethenboss sur la conception de ce nouvel iPad Pro. Selon John Ternus, la rigidité de l'iPad Pro M4 a été amélioréeGageons que cette nouvelle structure interne permettra à Apple d'éviter le scandale des iPad Pro de 2018 qui avait tendance à se plier un peu trop facilement, parfois même avant la sortie de la boîte.La puce M4 est désormais gravée avec la seconde génération de 3nm par TSMC,(avec des cœurs performants culminant à 4,40 GHz, contre 4,05GHz sur les M3),Avec un iPad Pro encore plus fin,permettant par la même occasion à la puce de conserver plus longtemps de meilleures performances (si la puce chauffe trop, elle régule sa puissance et réduit les fréquences, ce qui implique une baisse de performances le temps que la puce retrouve une température adéquate).Reste à savoir. Nous avons hâte de vérifier les performances de la puce M4 et de partager nos analyses avec vous. Pour rappel, les iPad Pro M4 et iPad Air M2 seront disponibles à partir de mercredi prochain.