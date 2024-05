L'écran de l'iPad Air 13 pouces est plus lumineux que celui du 11 pouces !

L'iPad Air 13" est plus lumineux que le 11"

100 nits de plus

Si vous ne faites pas un tour en étant attentif dans la fiche technique des deux tablettes, ces dernières semblent identiques à la taille près. Toutefois,. Si cela ne changera pas votre vie, il est toujours bon de connaitre cette différence avant de faire votre choix.Avec 100 nits supplémentaire,(ces derniers grimpent à 1 000 nits constants et sur toute la dalle en HDR et même 1 600 nits en pic et pendant un court instant sur une partie de l'écran). Sur ce point, les nouveaux iPad Pro M4 et leur dalle Tandem OLED restent les champions de la gamme avec 1 000 nits constants en SDR comme en HDR, et un pic de 1 600 nits en HDR.Ces 100 nits supplémentaires du 13 pouces pourront offrir. Cette luminosité supplémentaire provient peut-être d'une conception plus récente de cette dalle, là où le modèle 11 pouces reprend celle des générations précédentes.