Vivlio lance deux nouvelles liseuses à écran couleur

Technologie E Ink Kaleido 3

Tea

Disponibilité et prix

Ces nouvelles liseuses intègrent la technologie E Ink Kaleido 3,. Cela permet une meilleure expérience de lecture pour les contenus illustrés, tels que les bandes dessinées, les mangas, les livres pour enfants ou encore les guides de voyage. Les utilisateurs devraient ainsi pouvoir visualiser les illustrations et les photos dans des conditions optimisées, surtout sur la plus grande des deux liseuses.Comme les autres modèles de la marque, les liseuses Vivlio Light HD Color et Inkpad Color 3 disposent d’, quelles que soient les conditions d’éclairage. La fonctionnalité SmartLight ajuste automatiquement la luminosité et réduit l’émission de lumière bleue, afin de minimiser, théoriquement, la fatigue oculaire.Ces deux liseuses sont conçues pour être légères et faciles à transporter (Dieu merci pour des liseuses !). La Vivlio Light HD Color pèse 182 grammes et l’Inkpad Color 3 atteint 280 grammes. Elles sont également certifiées IPX8, ce qui signifie qu’elles sont résistantes à l’eau., même si ce n’est plus vraiment la saison. En termes de fonctionnalités audio, les deux modèles permettent l’écoute de livres audio via une connexion Bluetooth et intègrent une fonction de synthèse vocale.Pour rappel, Vivlio, a été créée en 2011 sous le nom de(The Ebook Alternative), et est une société française spécialisée dans les solutions de lecture numérique. Elle développe donc des liseuses et des plateformes de distribution d’ebooks pour promouvoir la lecture numérique partout en Europe. En 2018, l’entreprise a changé de nom pour devenir Vivlio.La Vivlio Light HD Color est disponible dès aujourd’hui au prix de 179,99€, tandis que l’Inkpad Color 3 sera disponible à la fin de ce mois de septembre pour 309,99€., ainsi que dans divers magasins partenaires comme Cultura, Boulanger ou Leclerc.