Comment restaurer son iPad mini 7 depuis son iPhone

Petite nouveauté d'iOS 18 /iPadOS 18

Restauration depuis une sauvegarde iCloud

On ne parle pas ici de la première installation d'un iPhone au sortir de sa boite depuis une sauvegarde iCloud, ou d'un transfert de données depuis son précédent iPhone, mais bien, et ce, en utilisant un autre iPhone à proximité (sans fil donc). Cette option permet de relancer un smartphone bloqué, auparavant cela n'était possible qu'en utilisant un ordinateur (Mac ou PC).Désormais,, on pourra le placer à côté d'un autre iPhone ou d'un autre iPad pour lancer la récupération du firmware.(2020 apparemment). Ce système a été initialement proposé sur l’Apple Watch avec iOS 15.4 et watchOS 8.5, puis a été étendu à l’Apple TV avec iOS 17 et tvOS 17. Cette année, avec la sortie d’iOS 18, Apple le propose désormais sur toute la gamme iPhone 16, et depuis aujourd'hui l'iPad mini 7.Mais cette méthode repose sur l'existence de sauvegardes régulières -automatiques ou manuelles- depuis le cloud d'Apple. Avant de procéder à la restauration, l’utilisateur doit s’assurer que son iPhone est bien sauvegardé sur iCloud+ (c'est un abonnement sauf pour l'initialisation d'un iPhone neuf).(Réinitialiser > Effacer contenu et réglages) et restaurer ses données depuis la sauvegarde iCloud une fois l’iPhone redémarré. Ce processus est simple et ne nécessite pas de connexion à un ordinateur, mais il requiert une connexion Wi-Fi stable et rapide pour télécharger la sauvegarde.