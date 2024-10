iFixit démonte l'iPad mini 7 [vidéo]

Les éléments confirmés

Souvenez-vous, un nombre croissant d'utilisateurs d'iPad mini 6 avaient signalé des distorsions au niveau de l’écran (jelly scrolling en VO), quand ils appuyaient sur l'écran. Plusieurs personnes avaient soutenu que l’espace entre l'écran LCD et les composants étaient trop réduit et qu'un contact pourrait se faire entre eux lors d’une pression sur la dalle. Cette thèse avait été privilégiée notamment après le démontage par iFixit. En effet, des déformations pouvaient apparaitre au niveau de certains composants internes qui présentent une infime surépaisseur par rapport aux autres.



Outre la puce A 17 Pro, l’opération a permis de confirmer, Apple améliorant au passage le stockage de base à 128 Go (abandonnant le très honteux 64 Go). Grâce à cette nouvelle puce, l'iPad mini 2024 prend désormais en charge à la fois l'Apple Pencil et le nouvel Apple Pencil Pro (on pourrait alors se demander ce qui empêche de l’étendre à l’iPhone, à commencer par les modèles Pro).De plus, le module Wi-Fi a été mis à niveau pour prendre en chargepeut désormais transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s. Dans la vidéo, on peut voir que lesitué à l’arrière de l'iPad mini 7 peut être retiré. Pour le reste, Apple n’a vraiment pas changé la conception interne de la tablette qui est similaire à celle de l'iPad mini 6.Dans ce démontage,Apparemment, la décoloration est moins visible en orientation portrait, mais, comme celui du contrôleur d'affichage qui n'a pas changé par rapport à l'iPad mini 6. La modification -qui pourrait être logicielle- n'a pas pour le moment été identifiée.