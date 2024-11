Kindle Colorsoft : l’écran a un problème de jaunissement

Visuel : Reddit

Un défaut d’affichage qui perturbe l’expérience de lecture

Visuel : The Verge

Particulièrement visible en conditions de faible luminosité

Des soucis d’autonomie de batterie en plus de l’affichage

Amazon promet des ajustements pour corriger le problème

Les retours d’utilisateurs se multiplient sur Reddit et dans les avis Amazon , mentionnant une bande jaune bien visible, notamment lorsque l’éclairage de bord est activé. Ce défaut est d’autant plus gênant pour les bandes dessinées, où. Selon plusieurs clients, la teinte jaunâtre altère l’apparence des images et rend la lecture moins agréable. Amazon a confirmé être au courant de ce problème, qu’elle considère comme limité à un petit nombre d’appareils, et envisage une correction par mise à jour logicielle. Certains utilisateurs affirment que le problème est apparu après la mise à jour initiale de l’appareil, ce qui laisse planer un doute sur la source réelle du dysfonctionnement. Dans le modèle de test que nous avons entre les mains, cette teinte jaunâtre sur le bas de l’écran est bien visible, même si elle est moins marquée que sur certaines photos publiées par les utilisateurs.L’origine de cette teinte pourrait venir de l’éclairage LED intégré, qui semble mal réparti sur l’écran. Le jaune est perçu de manière plus prononcée dans des conditions de faible luminosité, ce qui. Pour une liseuse qui vise à offrir une expérience de lecture similaire à celle d’une page imprimée, cette inconstance de l’affichage est un problème pour de nombreux lecteurs qui espéraient une qualité optimale. On espère donc que cela sera effectivement corrigé par une mise à jour logicielle.En plus du souci de teinte, plusieurs utilisateurs ont relevé une autonomie de batterie inférieure aux attentes. Amazon annonçait une durée de vie de huit semaines à raison de 30 minutes de lecture quotidienne, mais. Pour une liseuse de cette gamme de prix, cela pourrait être problématique, mais nous vous confirmerons cela dans notre propre test.Amazon a promis des ajustements via une mise à jour logicielle pour corriger la bande jaune, mais. Nous gardons donc un œil là-dessus et vous tiendrons informés !