MacBook Neo : ce qu’Apple a sacrifié pour ce Mac à 699€
Avec le MacBook Neo, Apple propose son ordinateur portable le plus abordable à ce jour. Affiché à 699 euros (256 Go) / 799 euros (516 Go + Touch ID), ce nouveau modèle vise clairement les étudiants, les familles et les utilisateurs qui souhaitent découvrir l’écosystème Mac sans investir dans un modèle plus coûteux. Ou simplement qui n'ont pas de gros besoins. Mais pour atteindre ce prix très agressif, Apple a dû faire quelques compromis. Voici les principales limites à connaître avant de craquer pour ce nouveau MacBook.
Voilà donc le petit Neo. Enfin petit, il mesure tout de même 29,75 cm sur 20,64 cm, avec une épaisseur de 1,27 cm (et 1,23kg sur la balance, soit le même que le MacBook Air). Il est donc très légèrement plus petit que le MacBook Air 13" (30,41 cm x 21,5 cm x 1,13 cm).
Si le MacBook Neo dispose bien d’un écran Liquid Retina lumineux de 13 pouces et agréable au quotidien, Apple a également fait quelques concessions sur les technologies d’affichage. Le portable ne prend pas en charge True Tone, une fonction pourtant courante sur les autres Mac qui ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction de l’éclairage ambiant pour réduire la fatigue visuelle.
L’écran se contente du standard sRGB, sans compatibilité avec le large gamut P3, ce qui signifie que les couleurs seront moins riches et moins fidèles que sur les MacBook Air ou Pro — un point qui pourra compter pour les créateurs ou les amateurs de retouche photo. Enfin, sans surprise pour un modèle d’entrée de gamme, l’écran reste limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, sans prise en charge de la technologie ProMotion qui permet sur les modèles plus haut de gamme d’atteindre jusqu’à 120 Hz pour une animation plus fluide.
Si le MacBook Neo est bien équipé d’une puce A18 Pro, celle-ci n’est pas tout à fait identique à celle utilisée dans l’iPhone 16 Pro Max. Sur le papier, on retrouve la même architecture CPU avec 6 cœurs (2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique), ainsi qu’un Neural Engine à 16 cœurs et 8 Go de mémoire. En revanche, Apple a légèrement réduit la partie graphique : le GPU passe de 6 cœurs sur l’iPhone à 5 cœurs sur le MacBook Neo.
Cette différence ne devrait pas être perceptible pour les usages les plus courants — navigation web, bureautique, streaming ou retouche photo légère — mais elle pourrait limiter les performances dans les tâches plus exigeantes, comme certains jeux ou applications créatives exploitant fortement le GPU.
Le MacBook Neo démarre avec 256 Go de stockage, une capacité identique à celle qui équipait autrefois le MacBook Air M4 (le MacBook Air M5 qui est désormais à 512 Go). Une version à 512 Go est proposée pour 100 euros supplémentaires, avec un bonus : l’ajout de Touch ID pour l’authentification biométrique.
S'agissant de la mémoire vive, le MacBook Neo est limité à 8 Go de RAM, sans aucune possibilité de configuration supérieure. Or Apple avait récemment généralisé 16 Go de RAM comme base sur la plupart de ses Mac. Les utilisateurs qui ont besoin de plus de mémoire pour des tâches lourdes devront donc se tourner vers le MacBook Air, mais il fallait bien segmenter les gammes.
Autre compromis : la connectique. Le MacBook Neo propose deux ports USB-C, utilisés à la fois pour la charge et le transfert de données (pas de Thunderbolt, ni de MagSafe même si on avait espéré ce dernier pendant quelques heures...). L’ordinateur se recharge donc exclusivement via USB-C.
Cependant, les deux ports ne fonctionnent pas à la même vitesse, puisqu'on dispose d'un port USB 2 (80Mb/s) et d'un port USB 3 plus rapide (10Gb/s)... une des rares fois où Apple différencie les ports USB d’un de ses portables. Cette différence pourrait surprendre certains utilisateurs habitués aux ports identiques sur les MacBook plus haut de gamme. Cette limitation pourrait gêner les utilisateurs professionnels ou les amateurs de configurations multi-écrans. À moins qu’ils n’en fassent délibérément le choix.
Le MacBook Neo ne peut connecter qu’un seul écran externe. Mais il n’est compatible qu’avec un écran 4K à 60Hz max (et donc pas avec le Studio Display en 5K au cas où vous auriez voulu tester ce set up). Un seul de deux ports prenant en charge DisplayPort 1.4, il devra être branché sur le port USB 3, qui est le plus proche de l'arrière de l'appareil. Apparemment macOS 26.3 alertera sur la limitation du port USB-C utilisé.
Autre concession du MacBook Neo, l’autonomie et la batterie. Sur le papier, l’ordinateur peut tenir jusqu’à 16 heures en streaming vidéo, contre 18 heures pour le MacBook Air. Une différence qui s’explique notamment par une batterie plus petite, d’une capacité de 36,5 Wh, alors que le MacBook Air embarque une batterie de 53,8 Wh. Pourtant, le MacBook Neo est légèrement plus épais, ce qui aurait théoriquement laissé davantage de place pour une batterie plus généreuse.
Apple semble donc avoir opté pour une batterie plus modeste ou une technologie plus ancienne, probablement pour réduire les coûts. C’est d’autant plus surprenant que la puce A18 Pro est réputée très efficace énergétiquement, ce qui aurait pu permettre d’atteindre une autonomie encore plus élevée.
Enfin comme le MacBook Neo ne dispose pas de port MagSafe, il se recharge uniquement via USB-C (avec l'adaptateur secteur non inclu sen Europe). Aucune mention de charge rapide n’est faite, ce qui laisse penser que la recharge sera peut-être plus lente.
Derniers points, le Neo dispose d'un Trackpad Multi‑Touch
Cela dit, cette contrainte devrait avoir beaucoup moins d’impact sur le public cible de ce petit Mac, davantage orienté vers un usage simple : navigation web, bureautique, streaming ou études.
Avec le MacBook Neo, Apple semble avoir fait un choix clair : réduire certaines caractéristiques pour rendre le Mac plus accessible au plus grand nombre. Pour les utilisateurs exigeants (ou certains professionnels ayant besoin de puissance et de performances), ces compromis seront probablement rédhibitoires. Mais cette machine ni Pro ni Air (ni premium) n'est pas faite pour eux... En effet, cet ordinateur portable Apple à 699 euros vise un public jeune, des usages basique, des petits budgets. La demande étant bien réelle, il se pourrait donc que le Neo devienne un vraiment best seller !
