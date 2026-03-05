MacBook Neo : ce qu’Apple a sacrifié pour ce Mac à 699€

Qu'en penser ?



Avec le MacBook Neo, Apple semble avoir fait un choix clair : réduire certaines caractéristiques pour rendre le Mac plus accessible au plus grand nombre. Pour les utilisateurs exigeants (ou certains professionnels ayant besoin de puissance et de performances), ces compromis seront probablement rédhibitoires. Mais cette machine ni Pro ni Air (ni premium) n'est pas faite pour eux... En effet, cet ordinateur portable Apple à 699 euros vise un public jeune, des usages basique, des petits budgets. La demande étant bien réelle, il se pourrait donc que le Neo devienne un vraiment best seller !