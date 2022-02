Pass Navigo sur iPhone : un accord avec Apple pour... 2023 !

S'il estrécents, il n'est pas encore possible de se passer totalement du précieux badge pour prendre le métro et le RER. Certains fournisseurs de CB avaient tenté de passer par Wallet via un moyen détourné, mais la solution restait bancale pour les utilisateurs.Il faut bien comprendre que dans l'histoire,, la firme de Cupertino complique la vie des services publics et oblige ces derniers à conclure des accords spécifiques pour intégrer ces badges. Sans ce précieux sésame, impossible d'écrire dans la puce, et donc, de valider le badge sur les portiques.Après des années de discussion, Apple etsont donc enfin arrivés à un accord.. A priori, avec les derniers iPhone , la NFC peut continuer de fonctionner même avec l'appareil éteint, mais cela reste à confirmer.