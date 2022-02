Rumeur : un surplus de RAM pour les iPhone 14 Pro ?

yeux1122

la chaine d'approvisionnement

Comme tous les ans, les rumeurs sur les prochains iPhone pointent leur nez de nombreux mois avant la présentation officielle des smartphones. Cette fois, c'est un leaker répondant au doux nompubliant sur un forum coréen et relayé par nos confrère de MacRumors (il avait déjà prédit l'arrivée de l'iPad mini restylé) d'évoquer une augmentation de la RAM disponible sur les iPhone 14 Pro.(contre 6 Go pour les iPhone 12 Pro et 13 Pro), comme les Galaxy S22 (le modèle Ultra peut même proposer 12 Go selon le modèle). L'information, à prendre avec les plus belles pincettes de votre collection, proviendrait dede Cupertino.