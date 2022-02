Les Apple Store pourront réparer les capteurs Face ID (mais pas sur l'iPhone X)

Récemment et après un certain nombre de protestations, la firme avait autorisé -avec iOS 15.2- la réparation des écrans par des services tiers, et ce, sans désactiver Face ID sur les iPhone 13 . Désormais,Une note interne obtenue par nos confrères dementionne que les Apple Store et les centres de services agréés pourront bientôtAinsi, les techniciens autorisés pourront utiliser l'outil de diagnosticpour déterminer le type de réparation complète ou partielle (remplacement du module ou de certains éléments). Pour Apple,En revanche, cette réparation ne concerne que les iPhone à partir du XS. AinsiIl s'agit pourtant du premier iPhone doté de Face ID qui est apparu en 2017.