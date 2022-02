iPhone 14 Pro : un double-trou à la place de l'encoche ? (photo)

trou ovale

Alors que l'on imaginait plutôt voir arriver une sorte dequi viendrait prendre place au sommet de l'écran :Ce schéma technique, posté sur Weibo,. Jon Prosser, célèbre leaker d'Apple, a déclaré que ses sources ont bien confirmé ces emplacements. Ce système permettrait de minimiser l'impact sur la dalle et de gagner en surface d'affichage.Rappelons que, consultant autour des chaînes de production, et allant à l'époque contre les rumeurs qui ne parlaient que d'une simple perforation, mais plus vaste. Sur Android, cessont monnaie courante et beaucoup moins intrusifs que la version d'Apple, qui abrite cependant souvent bien plus de capteurs -notamment pour Face ID.pendant encore 1 à 2 ans, ce nouveau système étant réservé aux modèles Pro et Pro Max. Rappelons que le design ne devrait pas beaucoup évoluer, sauf peut-être du côté des boutons (ronds, comme sur l'iPhone 4) ou encore via un châssis en titane, plus léger, ce qui pourrait permettre de faire grossir un peu l'appareil et d'encapsuler les objectifs de l'appareil photo., avec des modèles de pré-séries qui devraient sortir des usines très bientôt. La production (au sens large) devrait démarrer au début de l'été.