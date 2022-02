iPhone 13 : de nouvelles couleurs printanières pour les coques Apple ?

Le printemps approche à grands pas, et avec lui le traditionnel lancement par Apple de nouvelles couleurs pour les coques d'i Phone , les bracelets d' Apple Watch et autres porte-cartes MagSafe. C'est à nouveau Majin Bu qui a publié sur Twitter(entre l'Orangé et le Pomelo rose),(plus clair que celui disponible actuellement),tirant plus sur le bleu que le modèle commercialisé en ce moment par Apple. Pour rappel, ces nouveaux coloris pourraient être présentés lors de la prochaine Keynote que les bruits de couloir évoquent pour le 8 mars prochain.