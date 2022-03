Gartner : les ventes d'iPhone 13 auraient explosé à Noël (quelle pénurie ?)

une forte demande stimulée par les mises à niveau de la 5G

Dans un contexte très perturbé par la pandémie et la pénurie de composants (le conflit en Ukraine n'est pas pris en compte),. Elle resterait devancée par Samsung. Mais c’est surtout au dernier trimestre 2021 qu’elle aurait réalisé une très belle performance. Ainsi, dans un marché en baisse de 1,7%, Cupertino se hisserait en tête avec 82,971 millions de smartphones à la pomme (soit une part de 21,9 % et une hausse de 3,8%).Pour expliquer cette hausse, Gartner met en avant. Lors de ce dernier trimestre, Samsung basculerait alors à la 2e place (68,965 millions d’unités et 18,2% du marché), suivi de Xiaomi (44,810 millions et une part de 11,8%).après une baisse de 12,5 % en 2020 causée par la pandémie. Malgré tout, le marché resterait encore instable et fragile entre pénuries de composants et problèmes de chaînes d'approvisionnement.