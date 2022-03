Limitation des performances : Samsung rendra le contrôle aux utilisateurs via une MàJ

rendre le contrôle aux utilisateurs

Après avoir été récemment accusée de limiter les performances de 10 000 applications sur certains de ses smartphones Pour rappel, le logiciel Samsung Game Optimizing Service (GOS) limitait les performances (parfois drastiquement, avec parfois plus 50% de performances en moins) de nombreuses applications, sans affecter les Apps de benchmark, dont les résultats ne reflétaient alors pas forcément les performances des appareils en usage réel.Alors que les premiers retours indiquaient que le Game Optimizing Service n'était pas installé sur la gamme Galaxy S22 , Samsung précise que ses derniers porte-étendards sont bien touchés par ce problème, sans toutefois donner de date précise pour le déploiement du correctif. Le logiciel du constructeur permettait certainement de limiter la surchauffe des téléphones (et de garantir une meilleure autonomie ), et(Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 et Exynos 2200)à grand renfort de pâte thermique haut de gamme, de pad en graphite et d'une chambre à vapeur plus imposante.