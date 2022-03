Un micro-cravate Bluetooth à 109€ avec une App iOS chez Razer

Par ici notre test du RimoMic LN !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

. Le microphone dispose d'une directivité omnidirectionnelle et sa connexion sans fil devrait permettre une plus grande liberté lors d'une utilisation en mouvement et en extérieur, tout en offrant un meilleur son dans un environnement bruyant grâce à une suppression de bruit (personnalisable sur trois niveaux via l'application) s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique.Le microphone est livré avec deux bonnettes (une pour l'intérieur et une pour l'extérieur) afin de réduire le bruit du vent en extérieur (très désagréable pour l'auditeur), dispose d'une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres pour le monitoring, et permet de profiter d'une autonomie confortables de six heures (réduite à 4 heures en activant la suppression de bruit). L'utilisation du Bluetooth 5.0 permet une latence de moins de 20 ms et une portée de 10 mètres selon le constructeur.Vou pouvez également retrouver ci-dessous notre test du modèle RimoMic LN. • Dispo sur Amazon US (import)